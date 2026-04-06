Морбили отново надига глава в България – и този път предупрежденията звучат по-тревожно от всякога. 72 са вече потвърдените случаи, а експертите са категорични: това е само началото. "Морбили ще гори, докато има горивен материал – деца без имунитет", заяви проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести пред bTV.



Заразата тръгва от „вносен“ случай – дете, пристигнало от Великобритания. Само седмици по-късно обаче вирусът вече се разпространява вътре в страната.

Най-тежко е положението във Враца – с 59 заразени. Случаи има и в Плевен, Ловеч, Софийска област и столицата. Огнищата се множат, а рискът от нови е реален.



Най-уязвими са децата. Най-много заболели има между 5 и 9 години, но тревожни са и случаите при бебета под 1 година. Това означава едно – вирусът намира лесна жертва.

Причината е ясна - липсва достатъчна защита. Ваксинационното покритие у нас е под критичния минимум. Вместо нужните 95%, България остава под 90%, а при пълната имунизация – дори под 85%.

И докато у нас случаите растат, Европа вече е в тревожен режим. В Румъния се говори за сериозна епидемия, а във Франция, Испания и Италия броят на заразените се удвоява.

„Навсякъде, където има неваксинирани деца, те са в огромен риск“, подчерта проф. Христова.

Морбили не е просто шарка. Болестта може да доведе до тежки усложнения – пневмония, възпаления на ухото, а в редки случаи и до енцефалит – възпаление на мозъка.

Добрата новина е, че все още има шанс за реакция. Ваксината може да бъде поставена до 72 часа след контакт със заразен.