490 хиляди автомобила се очаква да излязат от столицата по време на празничните дни около 24 май, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Най-интензивният трафик ще бъде между 22 и 25 май, като най-натоварени традиционно се очакват автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“.

Само по АМ „Тракия“ през периода се прогнозира преминаването на над 204 хиляди превозни средства, а по АМ „Струма“ – над 111 хиляди.

Заради очакваното натоварване в пиковите часове ще бъде временно ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по основните магистрали и по участък от път I-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни придвижването на леките автомобили и да се намали рискът от инциденти при засилен трафик.

АПИ напомня, че шофьорите могат да следят трафика в реално време чрез интерактивната карта на сайта на агенцията и на Националното тол управление. Системата показва натовареността по отделни точки и цели участъци, което позволява избор на по-спокойни маршрути.

В района на Симитли ще бъде въведено реверсивно движение за по-бързо преминаване към Банско и туристическите зони. На АМ „Струма“ остава в сила и ограничението в платното за София между 97-и и 104-и км заради свличане на земна маса.

АПИ апелира водачите да шофират внимателно, да спазват ограниченията и да не използват аварийните ленти, тъй като това възпрепятства преминаването на автомобили със специален режим при инциденти.