В приложението Telegram и тази година се появиха групи, които обещават “гарантирани шестици” на матурите след 12 клас. Заплащането е между 50 и 200 евро, но трябва да се плати предваритрлно по банков път или чрез криптовалута.

Зад офертите стоят анонимни профили, които твърдят, че разполагат с “вътрешна информация“ от Министерството на образованието.

В една от групите търговец, представящ се като Страхил, уверява, че и предишни години е “помагал“ на ученици. По думите му отговорите щели да бъдат изпратени по имейл на доверен човек, който да ги продиктува по време на изпита.

Схемата разчита на т.нар. “бръмбар“ – миниатюрна слушалка, чрез която външен човек диктува верните отговори в реално време. Продавачите уверяват, че устройството остава незабелязано по време на матурата.

Предварително плащане

Плащането се изисква предварително – по банков път или чрез криптовалута. Обещанието е, че парите ще бъдат върнати, ако отговорите не бъдат изпратени. След превода обаче комуникацията внезапно прекъсва, а парите изчезват, съобщава bTV.

Такива оферти се срещат и в други социални мрежи и групи за спортни залози, където паралелно се рекламира и “успешно преписване“ на матурите, а цената за “отлична оценка“ достига 200 евро.

Според киберексперта Ясен Танев при матурите се наблюдават два вида престъпления – финансова измама и евентуално нерегламентирано разпространение на изпитни материали.

“Това са търговци на надежда. Те не дават нищо, освен обещание за успех, а целта е да вземат парите бързо и жертвите да не могат да си търсят правата“, коментира Танев.

Няма теч на информация, а финансова измама

От ГДБОП обясняват, че в повечето случаи не става дума за реален теч на информация, а за обикновени финансови измами. По данни на службата миналата година са получени десетки сигнали, докато към момента тази година официални сигнали все още няма.

Танев допълва, че дори изкуственият интелект може да реши зрелостния изпит за минути, без нужда от платени „ключове“ и съмнителни посредници. “Единственото, което не мога да гарантирам, е, че есето ще бъде достатъчно емоционално, защото не съм човек“, добавя експертът.