Случаите на морбили в страната нарастват, но засега няма признаци за бързо епидемично разпространение. Темпът на разпространение не се удвоява бързо – фактор, който към момента се приема като относително положителен знак, заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев пред Нова тв.

Той припомни, че при предишни епидемии в страната са регистрирани десетки хиляди случаи и предупреди, че подобен сценарий може да бъде избегнат чрез активна имунизация.

„Ако неваксинирано дете е било в контакт с болен и се ваксинира в рамките на три дни, вероятността да се разболее е много малка“, посочи той.

Кантарджиев подчерта необходимостта всички неваксинирани деца да бъдат имунизирани. Според него именно тези групи са причина за локални огнища на заболяването.

Макар заболяването често да протича леко при деца, професорът предупреди за възможни сериозни усложнения – включително възпаление на белите дробове и редки, но тежки увреждания на нервната система.

Разпространението на морбили тръгна от Северозападна България

През март и началото на април 2026 г. в България се наблюдава значителен ръст на случаите на морбили, което доведе до локално огнище, предимно в Северозападна България. Първите случаи бяха регистрирани в средата на март в община Бяла Слатина, където заболяването засегна основно неваксинирани деца на възраст от 5 месеца до 15 години. Оттам инфекцията започна да се разпространява и към съседни общини и области като Плевен, Ловеч, Козлодуй и Луковит. Към 1 април 2026 г. общият брой на регистрираните случаи в страната достигна 61, а според по-късни данни към началото на април броят продължава да расте и вече надхвърля 70. Най-много случаи остават концентрирани във Врачанско, но нови инфекции са отчетени и в София-град и София-област. Повечето заболели са деца, които нямат данни за извършена ваксинация срещу морбили, което се дължи на пропуски в имунизационното покритие в определени региони.

Министерството на здравеопазването реагира с въвеждане на извънредна имунизация за всички деца с пропуснати ваксини и засилен епидемиологичен контрол. Морбили е едно от най-заразните вирусни заболявания и рискът от по-широко разпространение е реален, ако ваксинационното покритие остане под 95%. Засега не се говори за национална епидемия, но ситуацията се следи внимателно поради високата заразност на вируса и наличието на възприемчиво население.