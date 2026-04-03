Детската болница в Бургас вероятно ще започне дейността си в активния летен сезон. Това обяви д-р Благомир Здравков, директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“. Информацията предава БТА.



Д-р Здравков спечели конкурса за директорското място на детската болница в Бургас „Св. Анастасия“.

Сега е период, в който се чака, ако има обжалване на конкурсната процедура, а след това се подписва договор, като има определен срок, в който трябва да освободя поста на изпълнителен директор на столичната болница, обясни той. Болницата в Бургас все още няма разрешение за дейност, припомни той. По думите му детската болница би отворила врати, когато всички нормативни изисквания бъдат спазени, когато се извършат всички проверки от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ и от Регионална здравна инспекция – Бургас, както и когато Министерството на здравеопазването даде „зелена светлина“. Бихме отворили, когато има яснота, че всички дейности, с които ще стартираме, ще бъдат обезпечени, включително с персонал, което е много вероятно да се случи в активния туристически сезон. По думите му това би било голямо предизвикателство.

На въпрос кое го накара да се яви на конкурса в Бургас д-р Здравков посочи, че болница "Св. Анастасия" предлага решение на най-големия проблем в детското здравеопазване – липсата на комплексност.

Темата за детската болница в Бургас коментира пред журналисти и служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, който също посочи, че лечебното заведение все още няма издадено разрешение за дейност. Първата ми среща като министър беше с д-р Здравков, за да мога да осигуря непрекъснатостта в грижите за децата, каза доц. Околийски и добави, че д-р Здравков е поел ангажимент да бъде директор на столичната детска болница, докато доц. Околийски е служебен министър.