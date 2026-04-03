Силно мутирал вариант на COVID-19 разболява предимно деца, но протича сравнително леко, съобщава CNN.

Учени съобщават, че вирусът се отдръпва от модела си на заплаха предимно за възрастните хора и това е показателен детайл. Това е нещо, което трябва да се проучи и разбере, за да могат учените по-добре да предскажат поведението на този постоянно развиващ се вирус.

Въпреки че COVID-19 циркулира на много ниско ниво в момента, САЩ едва започват да се борят с този спящ клон на родословното дърво на Omicron, вариант, наречен BA.3.2, който е получил наименованието "Цикада“ - препратка към способността на насекомото да изчезва и след това да се появява отново след години под земята.

Новият вариант "Цикада" е регистриран в 23 страни и в отпадъчни води от 25 щата на САЩ, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, които тихомълком публикуваха доклад за вируса миналия месец. Изглежда, че циркулира в САЩ в ниски нива, въпреки че тестовете са намалени от пика на пандемията, така че може да е по-разпространен, отколкото се знае в момента.

Смята се, че настоящите ваксини все още предлагат известна защита, а учените казват, че новият вариант е толкова "слаб“ по отношение на проблемите, които причинява, че дори не е ясно дали трябва да се актуализират ваксините, за да предпазим по-добре от него.

"Това е супер интересно от гледна точка на вирусната еволюция“, каза д-р Алекс Гренингер, ръководител на отдела по диагностика на инфекциозни заболявания в катедрата по лабораторна медицина към Университета на Вашингтон. Той отбеляза, че за вариант, който се появи за първи път през ноември 2024 г., със сигурност му отнема време да се разпространи и може да се окаже, че има много малко въздействие върху реалния свят.

"Около година и половина това нещо трябваше да издържи своя път или да се увеличи“, каза Гренингер.

Анализ показва, че децата на възраст между 3 и 15 години са около пет пъти по-склонни да се заразят с BA.3.2 в сравнение с други варианти. Експертите смятат, че това може да се дължи на по-бързо отслабване на имунната защита у децата, липса на част от вирусния геном, или на по-малкия брой предишни инфекции и ваксинации, които да разнообразяват имунния отговор.

Учени подчертават, че текущите ваксини все още осигуряват известна защита, а BA.3.2 засега се държи като „среден“ вариант - не особено агресивен, но с потенциал да се проследява внимателно. Подобно на грипните вируси, новият вариант се разпространява лесно сред децата, които после могат да предадат вируса на възрастните.