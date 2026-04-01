Всички Центрове за спешна медицинска помощ в страната вече разполагат с животоспасяващия антидот Налоксон, който се използва при предозиране с опиоиди, съобщиха от Здравното министерство.

"След дарение от две компании наличното количество достигна над 2400 ампули, което гарантира на спешните екипи възможност за навременна реакция в критични ситуации. В условията на нарастващ риск, свързан с употребата на силни синтетични опиоиди, включително фентанил, наличието му е от решаващо значение", посочиха от институцията.

Медикаментът действа бързо, възстановява дишането и неутрализира ефекта от предозирането.

"Осигуряването на антидота не може да разчита единствено на дарения. Министерството на здравеопазването работи по създаването на устойчив механизъм, чрез който държавата да гарантира регулярните му доставки и по-широк достъп до него за хората в риск", допълниха от здравното ведомство.

Паралелно с това се проучват възможностите за разширяване на достъпа до медикамента, включително за извънболнична употреба и под формата на назален спрей.