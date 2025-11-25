Над 400 молби за работа са подадени до този момент от кандидати да работят в Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ в Бургас, стана ясно днес по време на редовната сесия на Общинския съвет в града. „Интерес към работа проявяват хора от цялата страна, включително и специалисти, които се завръщат от чужбина. Тези, които не са от Бургас, ще бъдат настанени в блок в квартал "Изгрев", като общината разполага и с допълнителен жилищен фонд, при нужда“, каза кметът на Бургас Димитър Николов, чиято докладна за определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛДБ „Св. Анастасия“ ЕООД бе приета единодушно с 45 гласа за в местния парламент. Това поставя началото на заключителния етап преди официалното откриване на лечебното заведение.

В момента строителството на сградата е на финален етап, текат процеси по въвеждане в експлоатация на оборудването, а разрешителното за дейност се очаква до края на тази година.

Комисията за избор на управител ще бъде петчленна, включваща и „привлечен чуждестранен експерт - магистър по медицина и мениджър на голямо лечебно заведение".

Конкурсът ще премине през три етапа, а концепцията за петгодишно развитие на болницата на човека, който бъде избран, ще бъде представена публично.

Петима ще са членовете на комисията за конкурса- юрист, магистър по медицина, представител на РЗИ – Бургас, на Регионална колегия на Българския лекарски съюз, експерт от педиатрично лечебно заведение в държава, член на ЕС или от професионална педиатрична организация.

Председател ще бъде общинският съветник д-р Лидия Стефанова, а секретар - представител на общинската администрация.

"Оттук нататък ни трябва човек с хъс и кауза", каза кметът на Бургас Димитър Николов. И подчерта, че конкурсът ще бъде максимално прозрачен, за да привлече най-подготвените кандидати.