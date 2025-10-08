Мъж на 56 години постъпил в лечебно заведение с оплаквания от болки в корема, които от няколко часа се местят към кръста. Там му е обяснено, че болката е причинена от камък в бъбрека и е назначено лечение, което не дава резултат. Напротив – болките се влошат. След проведен скенер с контраст се установява голяма аневризма на коремната аорта и наличие на кръвоизлив около аневризмалния сак.

Поради липсата на технологична възможност и достатъчно подготвен екип в болницата, където първоначално е приет, пациентът е насочен към високотехнологичната ,Сърце и Мозък’ за продължаване на лечението. Спецификата на подобни спешни и животозастрашаващи състояния се свързва с бързото изливане на голямо количество кръв в коремната кухина.

Пациентът е приет по спешност и са извършени редица лабораторни и образни изследвания, които потвърждават диагнозата – задържана руптура на аневризма на абдоминалната аорта. „Аортата е започнала да се разкъсва, но кръвта се е „задържала“ около руптурата, което временно е спасило живота на пациента – докато не беше опериран спешно“, обясняват лекарите.

Веднага е сформиран оперативен екип и под ръководството на д-р Ивелина Борисова е извършено ендоваскуларно протезиране на аневризмата на аортата (ЕVAR). След животоспасяващата оперативна интервенция пациентът съобщава за отшумяване на симптомите, а на образни изследвания се установява пълно изолиране на коремната аневризма.

Мултидисциплинарните екипи в ,Сърце и Мозък‘ разполагат с голям опит и най-съвременна апаратура и извършват интервенции както в спешен, така и в планов порядък.

Четири месеца след животоспасяващата интервенция лекарите проследяват състоянието на пациента. Контролните образни изследвания показват оптимален резултат след процедурата.