Започва имунизационната кампания срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон 2025/2026 г., става ясно от онлайн платформата „Плюс мен“, създадена от министерството на здравеопазването, за да популяризира ползите от ваксините.

Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно, съобщават на онлайн платформата. Здравният министър доц. Силви Кирилов вече е одобрил препоръките на Националния експертен съвет по имунизации.

За предстоящата кампания са доставени 47 520 дози иРНК ваксини (Pfizer-BioNTech) срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2. Те вече са налични в регионалните здравни инспекции. От тях 43 200 дози са за хора над 12 години, а близо 4000 са за деца от 6 месеца до 11 години.

Приоритетни групи за ваксинация са възрастните над 60 г., хората с хронични заболявания, имунокомпрометираните, бременните жени, медицинските специалисти, както и потребители и персонал в социалните институции.

Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, което не попада в посочените групи и няма противопоказания за имунизация. Инжекцията се прилага в единична доза, с изключение на децата под 5 години, които не са преболедували или ваксинирани досега - при тях се поставят три дози, уточняват от МЗ. При хора с предходна имунизация срещу COVID-19 трябва да има интервал от най-малко 3 месеца от последната доза. Имунокомпрометираните могат да получат допълнителна доза след 6 месеца.

Националният експертен съвет препоръчва и паралелна защита със сезонна грипна ваксина. За хората на и над 65 години тя се осигурява безплатно по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при хора на и над 65 г. 2023-2026 г.

Информация за пунктовете по населени места ще откриете на Специализирания сайт на Министерството на здравеопазването за имунизациите в България "Плюс мен": https://plusmen.bg/bg/facts/news/87