Със стипендии и държавни жилища министерството на здравеопазването се опитва да мотивира млади медици да работят в малки градове и отдалечени селища.

Правителството прие нова Национална стратегия за подобряване на достъпа до първична извънболнична медицинска помощ до 2027 г. Целта е да се преодолее недостигът на лекари и дисбалансът в тяхното разпределение, обяви здравният министър Силви Кирилов.

Ще бъдат откривани нови медицински кабинети в селата и малките градове, за да се избегне ситуацията хората да пътуват десетки километри до лекар. Общопрактикуващите лекари в отдалечените райони ще получават допълнително заплащане, а нов стандарт ще обвърже възнагражденията в сектора с квалификацията на медиците.

Предвижда се също единна информационна система, която в реално време ще следи броя, квалификацията и местоработата на специалистите. Данните ще позволят по-добро разпределение на кадрите и ресурси там, където недостигът е най-остър.

Стратегията залага и на създаването на здравно-социални консултативни звена за уязвими групи - млади майки, деца с увреждания, хора с хронични заболявания и възрастни в риск. Според Кирилов това е нов модел, който ще приближи медицинската грижа до хората и ще облекчи болниците.