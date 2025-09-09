Случаите на COVID-19 у нас нарастват с 30% на седмична база и скоро ще достигнем до удвояване на броя на заразените, заяви пред Нова тв проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Голяма част от случаите остават нерегистрирани, но данните ясно показват нова вълна, чийто пик се очаква в края на септември. Макар официалният брой да е нисък, той служи като сигурен индикатор за тенденцията, тъй като много хора не се изследват или използват домашни тестове, които не влизат в статистиката.

Тази тенденция не е само в България, а е общоевропейска.

„В Европа увеличението е дори с близо 50% – от 22 000 случая за юли на 35 000 за август“, допълни експертът.

Как протича заболяването и кога да търсим лекар?

За момента няма сериозен натиск върху здравната система, тъй като случаите протичат сравнително леко. Основните симптоми, при които трябва да се направи тест за COVID-19 са

силна отпадналост

висока температура, над 38 градуса

Дразнене в гърлото, хрема и кашлица.

„Нормално е още в първите два дни след това да има известно подобрение. Температурата да се задържи един до максимум два дни. Ако обаче температурата не спада или кашлицата се задълбочава след третия ден, е задължително да се потърси лекарска помощ. Това важи с особена сила за хората с придружаващи и хронични заболявания", препоръча проф. Христова.

Основният съвет на експертите е самоизолацията.

„Да си останем поне една седмица вкъщи. Една седмица е необходима, за да се възстановим добре и напълно и второ – да се изчистим от вируса, за да не го предаваме нататък“, апелира професорът.