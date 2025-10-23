С емоционален празничен концерт под надслов „С вяра, надежда и любов“ Дневният център за деца с увреждания „Св. Н. Чудотворец“ в Бургас отпразнува 25-годишен юбилей в Културен дом НХК.

С много старание, усърдие и любов екипът и децата от Дневния център зарадваха и просълзиха специалисти, партньори, служители в социалните институции в града и родители, присъстващи в зала „Тончо Русев“.

„Нашият Център е не просто място за подкрепа, а общност, семейство, дом на топлина и разбирателство. Днес празнуваме всяка усмивка и всеки значим напредък, извоюван с труд и търпение. Искрено благодаря на всички, които са част от този път – на Община Бургас, на всички партньори и дарители, на децата и техните родители, на екипа, който неуморно работи с душа и сърце“, сподели Таня Колева - управител на ДЦДУ „Св. Николай Чудотворец“.

Заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов прочете поздравителен адрес от кмета на Община Бургас Димитър Николов, в който се казва:

„Използвам случая да изкажа своето признание към Вас и екипа Ви за всеотдайността и професионализма, с които допринасяте децата с увреждания в нашия град да бъдат по-пълноценни, по-щастливи и социално ангажирани. Благодаря Ви, че пазите жив духа на закрилника на нашия град – Свети Николай Чудотворец, в делата си на доброта и състрадание. Пожелавам Ви здраве, сили и вдъхновение, за да продължите да подкрепяте децата по техния път към развитие и щастие! Честит юбилей!“.

На сцената бе поканена и първата управителка на ДЦДУ „Св. Николай Чудотворец“ – Стефка Тодорова.

„Благодаря Ви, че цели 20 години бях част от този Център. Това бяха години, изпълнени с много предизвикателства, радости, малки и големи победи. Заедно с моя екип изградихме среда, в която всяко дете се чувства прието, подкрепяно, обгърнато с много топлина и обич. Гордея се с всичко, което постигнахме и вярвам, че Центърът ще продължи да бъде дом на обич, надежда и светлина“, разказа Стефка Тодорова.

Концерт-спектакълът показа възможностите и силата на духа на децата със специфични потребности, ангажимента на специалистите от социалната институция към грижата за децата потребители и създаването на условия за тяхното развитие, социализация и интеграция.

Събитието бе израз на признателност към всички, които през годините са подкрепяли мисията на Дневен център „Св. Николай Чудотворец“.