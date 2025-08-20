От 1 септември специалистите от здравните кабинети в детските градини и училищата у нас да имат електронен достъп до медицинската информация за децата, така че да не се налага на родителите да я представят на хартия. Това улеснение е заложено в изцяло нова наредба за тези кабинети, която все още е на обществено обсъждане, но след 25 август може да бъде обнародвана в Държавен вестник, съобщава БНР.

От Здравното министерство обясниха, че за да има данни за децата в здравната информационна система, родителите им имат ангажимент до 15 септември да са ги завели на профилактичен преглед при личния лекар.

Към момента лекарите издават здравно-профилактична карта за всяко дете, което тръгва на детска градина или започва нова учебна година в училище.

Това е много голям напредък на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, отбеляза в интервю за „Преди всички“ д-р Станислава Крайселска, общопрактикуващ лекар.

„Това е близо 7-годишна борба - да излезем от хартията и да отидем към дигитализацията. 7 години трябваше на МЗ да се реши и да види, че не е толкова страшно. Не мисля, че ще има проблеми. За мен лекарите са подготвени. Проблемът е училищата дали са подготвени“, коментира тя и обясни, че данните в здравно-профилактичните карти ще се въвеждат както и досега.

Профилактичният преглед на едно дете се прави през цялата година, а не на 15 септември, категорична бе д-р Крайселска.

„Профилактиката се прави в рамките на календарната година. /.../ За самите родители е удобно да се направи не в септември, а например в летните месеци, когато няма опашки. Може още на 2 януари да дойде детето и да му извърша профилактичния преглед, защото той се прави за календарната година. Молим някои медицински сестри в училищата и детските градини да си погледнат наредбите, да не всяват излишна паника и нагнетяване. Няма закон, който да изисква точно през септември да е издадена тази профилактична карта“.

Тази информация служи за това да се види дали на детето са поставени нужните имунизации, дали има алергии, хронични заболявания и т.н. - в тази карта се съдържа синтезирана информация за детето, обясни докторът и бе категорична, че за нея не се дължи такса.

И друго улеснение за лекарите влиза в сила от 1 септември - отпада задължението им да водят журнал за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационните паспорти и личните амбулаторни карти.

„За пациентите няма съществена промяна, колкото за нас лекарите. Пациентът идва, извършва му се профилактичният преглед, имунизацията. Пациентът не е свидетел на нашата бумащина, него не го засяга толкова“, уточни д-р Крайселска.

Според нея това е голям напредък. Но по думите ѝ има вероятност назад в годините да има пропусната информация.