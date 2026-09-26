Александр Борисенко, когото всичките приятели наричат Саша, издирва любимото си колело, което е било откраднато в ж.к. „Лазур“ в Бургас. Той моли за помощ, ако някой го е видял, да се обади на тел. 0884 655880.

„Може и да не е много скъпо, обаче беше пригодено за това, което аз искам и си го ползвах с удоволствие и ми вършеше много работа.“, каза Саша. Той често може да бъде забелязан да кара колело, ролери и какво ли още не.

Борисенко в момента има развита школа по въздушна акробатика в Бургас, която работи в СЦ „Аякс“. Той беше един от любимците на публиката от сезон 6 на „Игри на волята“.