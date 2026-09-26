20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана са открити при съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ на ГКПП „Лесово“. За акцията съобщи в публикация вътрешният министър Иван Демерджиев.

По първоначални данни стойността на иззетите наркотици надхвърля 2,2 млн. евро.

Дрогата е била открита в товарен автомобил, укрита в специално изграден тайник и старателно опакована.

По думите на Демерджиев антимафиотите от ГДБОП са подали информация на служителите на Агенция „Митници“. Впоследствие превозното средство е било идентифицирано и отделено за щателна митническа проверка.

„Става дума за 20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана. Хиляди дози, които няма да достигнат до улицата и да тровят децата“, написа Демерджиев.

Според него с операцията е пресечен пореден международен канал за разпространение на наркотици.

„Държавата действа като едно срещу наркоразпространението“, заяви още вътрешният министър.