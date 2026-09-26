Опити за финансова измама чрез използване на изкуствен интелект бяха разкрити от Комисията за финансов надзор. Става въпрос за съмнителна интернет страница, имитираща български новинарски сайт. Интернет страница, използваща домейн име Urianexo.sbs, привлича инвеститори с „гарантирани и сигурни приходи“ от сделки, използвайки генерирани чрез изкуствен интелект изображения на известни личности от бизнеса, които „подкрепят предлаганите сделки“. Посочената страница се рекламира в социалните мрежи и онлайн платформи. Генерираните с изкуствен интелект образи са на братята Кирил и Георги Домусчиеви и Иво Прокопиев, а в действителност те нямат нищо общо с рекламираната инвестиция.

В сайта описват и специален инструмент с изкуствен интелект Zeltix AI, чрез който се извършват сделките с ценни книжа. КФН предупреждава, че интернет страницата Urianexo.sbs, рекламираща платформа Zeltix AI, може да представлява потенциална финансова измама, тъй като:

- не може да се установи физическо или юридическо лице, което оперира интернет страницата;

- не е известен достоверен източник, че личностите и брандовете наистина подкрепят и промотират предлаганите на интернет страницата инвестиции;

- обещаната доходност е нереалистична;

- не е налице пряк достъп до платформата, а той се извършва единствено чрез регистрационна форма на самата интернет страница;

- от публично достъпната информация е установен легитимен бизнес бранд, който оперира интернет страница с домейн име zeltix.ai, която предлага продукти, свързани с внедряване на изкуствен интелект при различни бизнес процеси на дистрибутори в сектора на медицинската естетика. Интернет страницата zeltix.ai се администрира от Zeltix Digital Ltd., регистрирано в Обединеното кралство. Няма информация за свързаност между Urianexo.sbs и Zeltix Digital Ltd.;

- домейнът, интерфейсът и съдържанието на интернет страницата, предлагаща инвестиции чрез платформа Zeltix AI, са с изключително ограничена функционалност и със съмнително оформление от техническа гледна точка. Това повдига основателни съмнения за нейната достоверност и автентичност.

КФН обръща внимание, че чрез посочената интернет страница, предлагаща инвестиции чрез платформа Zeltix AI, не могат да се предлагат и предоставят услуги, свързани с финансови инструменти и криптоактиви на територията на България.

По отношение на подобна интернет страница, която е рекламирала платформа със същото име - Zeltix AI (zeltixainorway.com), шведският финансов регулатор – Finansinspektionen, е издал предупреждение към инвеститорите, че не може да установи, че зад тази страница стои реално дружество. Регулаторът съобщава, че платформата не е оторизирана да предлага финансови услуги.

КФН предупреждава инвеститорите и за дейността на инвестиционна платформа, оперираща под наименованието „ICRYPEX“ (www.icrypex.com/en). Платформата е свързана с чуждестранното юридическо лице ICRYPEX Bilişim А.Ş. Комисията е установила, че на официалната интернет страница на „ICRYPEX“ е записано, че платформата „оперира въз основа на лицензи от Полша, Литва, България и Ел Салвадор“. Въпреки твърдението за наличие на издаден лиценз от България, КФН предупреждава, че дружеството и платформата около „ICRYPEX“:

- не разполагат с лиценз, издаден от КФН, за предоставяне на услуги с криптоактиви или извършване на инвестиционни услуги или дейности;

- не са поднадзорни на Комисията;

- не са нотифицирани от друга държава членка за намерението им да предоставят услуги на територията на България.

Чрез платформата не могат да се предлагат и предоставят услуги, свързани с финансови инструменти и криптоактиви на територията на България.

Не бързайте да превеждате пари

Бъдете внимателни при използване на съмнителни онлайн платформи