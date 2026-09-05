"Сезонът приключи преди GTA VI" – така шеговито коментира в социалната мрежа Facebook вътрешният министър Иван Демерджиев ареста на Стоян Колев в Испания. Колев беше избягал на 24 август от апартамента си в комплекс „Славейков" в Бургас, въпреки че беше поставен под домашен арест. Той сам обяви в социалните мрежи, че е в чужбина, без да уточни местонахождението си. Днес арестът бе извършен именно по време на едно от неговите излъчвания на живо.

Коментарът на министъра препраща към един от най-популярните интернет мемове през последните години – дългото чакане на видеоиграта Grand Theft Auto VI. Тя се превърна в своеобразна мярка за време в социалните мрежи заради дългия период между излизането на GTA V през 2013 г. и появата на следващата част от поредицата.

В интернет често се срещат шеговити коментари от типа „това се случи преди GTA VI" или „ще излезе преди GTA VI". Идеята зад тях е, че дори сравнително скорошни събития вече изглеждат сякаш са от много отдавна, стига да могат да бъдат поставени в периода „преди GTA VI".