Летният туристически сезон е започнал трудно, но България е успяла да навакса сериозния спад и има шанс да приключи на нивото на миналата година. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред бТВ.

Като най-съществената добра новина той посочи връщането на германските туристи и договорените за следващия сезон между 100 000 и 150 000 допълнителни самолетни седалки за германския пазар. По думите му това е с около 25-30% повече спрямо настоящата година.

Тежък старт заради загубени 200 хил. седалки

Димитров обясни, че сезонът е започнал сложно заради загубата на германския пазар. Според него причината е в грешка на предишното редовно правителство, което не е намерило механизъм да стимулира двама големи играчи на пазара след възникнал между тях конфликт през октомври.

„Така загубихме около 200 хил. седалки. Заедно с туристическия бранш наваксахме този спад и сезонът ще бъде като миналогодишния“, заяви министърът.

По думите му именно съвместната работа с бизнеса е помогнала първоначалният негативен ефект да бъде компенсиран в хода на сезона.

Германският турист отново идва в България

Димитров определи връщането на германския пазар като особено важно постижение. Договорените 100-150 хил. седалки за догодина трябва да върнат значителна част от загубените позиции и да дадат по-силен старт на следващия летен сезон.

Германските туристи са ценни за българския туризъм и заради начина, по който пътуват. Те пристигат по-рано в началото на сезона и остават до по-късно, а чартърните програми обикновено са свързани с престой от поне седем дни. Това помага както за удължаването на сезона, така и за по-висока заетост на хотелската база.

Браншът иска още чартъри и по-дълъг престой

Представителите на туристическия сектор настояват усилията да продължат в две основни посоки - повече чартърни полети и удължаване на средния престой на туристите.

Димитров посочи, че именно възстановяването на полетите от Германия е стъпка в тази посока. По-високият брой предварително договорени седалки дава и по-голяма предвидимост на бизнеса при подготовката за следващото лято.

Нов ред за краткосрочните наеми

Министърът обяви и законодателни промени, с които туристическият данък трябва да бъде уеднаквен и да се плаща от всички участници на пазара. Към системата ще бъдат включени и платформите за краткосрочни наеми, така че предлаганите през тях места за настаняване да бъдат по-добре обхванати от правилата и данъчното облагане.

„Ние не се борим с краткосрочните наеми, но нека всички спазват правилата“, подчерта Димитров. Според него така секторът ще бъде изсветлен и ще се намали разликата между бизнеса, който изпълнява всички нормативни изисквания, и онези, които досега остават извън системата.

Половината приходи обратно в туризма

Втората важна промяна предвижда половината от събраните средства да бъдат използвани за авиосвързаност и реклама. Общините ще могат да определят как част от тези пари да бъдат насочвани към фестивали, концерти и други събития, които привличат посетители.

Така приходите от туристическата дейност трябва да се връщат обратно в сектора чрез по-добра реклама, повече транспортни връзки и събития, които удължават сезона и увеличават интереса към отделните дестинации.

„Евровизия“ като огромна реклама за България

Димитров вижда възможност и в „Евровизия“ България да получи силна международна реклама. Според него мащабно събитие от този тип може да покаже страната пред огромна публика и да произведе хиляди положителни послания отвъд самия музикален конкурс.

„Евровизия е шанс да покажем колко хубава е нашата страна. Да покажем хиляди позитивни послания чрез журналистите, травъл влогъри и инфлуенсъри“, заяви министърът.