Германия е изправена пред реалността на хибридни атаки на собствена територия, което е сериозен сигнал за цяла Европа. В такъв момент изборът на партньори и позиции е от ключово значение. Това коментира в публикация във Facebook депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Андрей Гюров.

Повод за коментара му е теза на президента Румен Радев, че Европа „трудно ще съществува дълго срещу Русия“. Според Гюров това твърдение е „особено тревожно“.

„Не Европа избра да бъде „срещу“ Русия – Русия избра да бъде срещу международното право, когато нахлу в Украйна“, пише депутатът. Той допълва, че санкциите не са самоцел, а начин Европа да покаже, че агресията има цена и да остане единна пред опитите за натиск.

Гюров подчертава, че когато съюзник от ЕС и НАТО брои дронове над военните си обекти, не е моментът България да поставя под въпрос подкрепата си за санкционната политика на Европейския съюз. „България е силна не когато лавира между позиции, а когато е предвидим партньор, воден от твърди принципи“, заявява той.

Според него последователната подкрепа за общите европейски мерки изгражда доверие, което е най-ценният актив и гаранция за националния интерес в несигурни времена. Депутатът припомня, че страната ни е част от обединена Европа от близо 20 години и действия, подкопаващи общите европейски позиции, са „удари срещу основите, на които почива нашето развитие и просперитет“.

В заключение Андрей Гюров отправя апел към българското общество „да осъзнае историческия момент, в който се намираме, и да отстоява мястото ни сред тези, които градят единство и общо бъдеще в Европа“.