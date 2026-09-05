Инфлуенсърът Стоян Колев, който избяга от домашния си арест в България и публикуваше видеа от бягството си в социалните мрежи, е задържан от испанските власти.

Кадри от ареста са публикувани в профила му в TikTok. На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стаята, в която се намира Колев, и му поставят белезници.

По време на задържането той многократно повтаря на испански, че не е направил нищо.

Очаква се официално потвърждение от българските власти за ареста му в Испания. При потвърждаване на задържането се очаква Колев да бъде върнат в България, където срещу него има повдигнати обвинения.

Избяга с електронна гривна и показваше всичко в TikTok

Стоян Колев беше обявен за издирване от полицията в Бургас на 24 август, след като стана ясно, че е напуснал дома си въпреки наложения му домашен арест.

Той е бил с електронна гривна за проследяване, но устройството не е предавало информация за местоположението му, пише 24 часа.

Докато полицията го издирваше, Колев публикуваше видеа от бягството си и дори излъчваше на живо в социалните мрежи.

Първоначално твърдеше, че се намира в Гърция. Полицията обаче разполагала с данни, че по-вероятно е да е в Румъния.

Бягството му се превърна в шоу в социалните мрежи

В един от публикуваните клипове Колев е заснет как слиза от терасата на дома си, като на крака му се вижда електронната гривна.

Именно тогава в полицията е подаден сигнал, че той не се намира на адреса, на който трябва да изтърпява домашния си арест.

След това Колев продължил да публикува кадри от пътуването си.

В един от клиповете той е с тениска, слънчеви очила и суитшърт с качулка и дава инструкции на човек, който го придружава.

В други видеа се вижда в автомобил, докато звучи музика, а в един от кадрите размахва секира с предпазител и твърди, че полицията няма да успее да го залови, защото вече е в чужбина.

В друг клип заявява, че ще избяга "по боксерки" към Гърция и споменава MI6 и КГБ.

Колев твърди още, че жена му е помогнала да напусне страната, като двамата се определят като "Бони и Клайд". В социалните мрежи той съобщава и че ще става баща.

Съдът постанови задържане под стража

Два дни след обявяването му за издирване Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Прокуратурата поиска промяната на мярката, след като беше установено, че Колев многократно е нарушавал домашния си арест.

Срещу него има наказателно дело за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала "Тракия" и в Съдебната палата в Пазарджик.

Според обвинението на 16 юни Колев е шофирал агресивно и с висока скорост по АМ "Тракия", приближавал се опасно до други автомобили, присветвал с фарове и размахвал въздушна пушка.

Направеният тест за наркотици отчел наличие на кокаин, а впоследствие резултатът бил потвърден и от кръвна проба.

Вторият случай е от 19 юни в Съдебната палата в Пазарджик. След като съдът му определил мярка "постоянен арест", Колев започнал да вика и да използва нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.

Заради двата случая прокуратурата го е предала на съд за хулиганство.