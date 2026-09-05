Вече излизат версии за смъртта на Иво Иванов, известен като Иво Гела. Най-вероятно един от знаковите подземни играчи на Варна, съратник на Васил Илиев от ВИС-2 и доверен човек на Сретан Йосич, си е отишъл след злоупотреба с наркотици и масивен инфаркт.

Гела бе намерен мъртъв в хотелската си стая в Боровец. Негови близки споделят, че през последните 3 дни се е бил отдал на неспирни купони в курорта, гарнирани обилно с кокаин, и сърцето му не е издържало на темпото. Следи от насилие не са открити, съобщава lupa.bg.

Иво Гела бе една от знаковите фигури на ВИС -2 по време на управлението на групировката от Васил Илиев и отговаряше за Варна и района на Североизточна България. След това е разлюбен от брата на Васил - Жоро Илиев, но въпреки това остава на солидни позиции в криминалната оранизация.

През 2017 г. Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 7 участници в организирана престъпна група за разпространение на наркотици, отвличания, рекет, побои на територията на областите Варна и Добрич, организирана и ръководена именно от Иво Иванов. Той бе задържан за кратко, а след това освободен, а делото така и не тръгна зааради закриването на спецсъда.

Две години по-късно той оцеля след дъжд от куршуми в Доминикана.