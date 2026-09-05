Цените на храните на едро в България се движат разнопосочно в края на седмицата, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 31 август - 4 септември 2026 г., цитирани от БГНЕС.

Най-сериозно поскъпване е отчетено при доматите и прясното мляко.

Доматите достигат 1,25 евро за килограм, което е ръст от 27,55% спрямо базовата цена от периода 24-28 август.

Прясното мляко 3% поскъпва с 26,96% и достига 1,46 евро за литър.

Кои продукти поскъпват?

Сред стоките с по-високи цени са още тиквичките с ръст от 11,69%, зелената салата - с 9,38%, брашното тип "500" - със 7,69%, маслото - с 6,12%, и захарта - с 5,75%.

При зрелия фасул увеличението е по-умерено - 0,95%.

Лимоните и картофите поевтиняват

При други продукти движението е в обратна посока.

Лимоните поевтиняват с 12,62% до 1,80 евро за килограм.

Лукът е надолу с 9,68%, зеленият пипер - с 9,65%, а картофите - с 9,38%.

По-ниски цени има още при червения пипер - с 8,73%, краставиците - с 5,56%, прасковите - с 5,65%, и яйцата размер "М" - с 5%.

При основните хранителни продукти промяната е по-слаба. Оризът поевтинява с 1,81%, лещата - с 1,93%, а олиото - с 2,30%.

Така седмицата приключва без ясно изразена обща тенденция, като най-големите промени са при пресните плодове, зеленчуци и млякото.