Ентусиазмът около създаването на ново лекарство, особено когато то показва обещаващи резултати в ранните клинични изпитвания, обикновено е повод за гордост за учените и компаниите, които го разработват.

Но новият препарат за отслабване ретатрутид се превърна в сериозен проблем не само за фармацевтичната компания Eli Lilly, която стои зад разработката му, но и за регулаторните органи във Великобритания и по света.

Лекарството все още не е одобрено за употреба при хора от нито един регулаторен орган.

Въпреки това нелегални и фалшифицирани копия на ретатрутид вече заливат черния пазар.

Експерти казват пред BBC, че това е един от първите случаи, в които са виждали копия на експериментално лекарство, което все още преминава през клинични изпитвания, да станат толкова широко достъпни.

Флакони, представяни като „reta“, както препаратът вече е известен сред потребителите, се продават във Великобритания във фитнеси, салони за маникюр и красота, фризьорски салони, в социалните мрежи и дори от продавачи на цветя по улиците.

„Светът е полудял“, казва фармацевтката и директор на 24 HR Pharmacy Сехар Шахид. „Хората на практика си инжектират нелегално лекарство и смятат, че то е безопасно.

Толкова е нормализирано, че хората открито говорят за дилърите си, откъде е най-добре да го купят и публикуват всичко това в социалните мрежи.“

Само с кратко разглеждане на социалните мрежи човек може да поръча партида от препарат, представян като ретатрутид, само за няколко минути. Но няма никаква гаранция какво всъщност съдържа той, какъв ще бъде ефектът му или откъде произхожда.

Някои потребители публикуват в TikTok снимки „преди и след“, разказвайки как „ретата“ е потиснала постоянния им глад, помогнала им е да свалят килограми и сантиметри и според тях напълно е променила живота им.

Проблемът е, че въпреки положителните резултати от последните клинични изпитвания, истинският ретатрутид все още се изследва за неговата безопасност и ефективност.

Само около 50% от лекарствата, достигнали до фаза III на изпитванията в САЩ, в крайна сметка получават одобрение от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA). Това означава, че няма гаранция, че ретатрутид изобщо ще стигне до пазара.

Високият процент неуспехи се дължи най-вече на факта, че лекарствата понякога не действат толкова добре при големи и разнообразни групи пациенти, колкото при по-малки групи в ранните изпитвания, или разкриват неочаквани рискове за здравето.

А наличните в момента фалшиви версии може изобщо да не приличат на препарата, който се разработва в контролирани лабораторни условия.

На сайта на Eli Lilly е публикувано категорично предупреждение: никой не трябва да приема продукт, представян като ретатрутид, извън клинично изпитване, спонсорирано от компанията.

От Eli Lilly предупреждават, че нелегалните продукти с ретатрутид могат да съдържат неизвестни съставки, вредни замърсители и примеси. В тях може да има прекалено много или прекалено малко активно вещество, или изобщо да е използвана друга съставка.

Въпреки това очевидно има много хора, готови да поемат този риск.

„Млади, здрави пациенти постъпват в болница с гадене, повръщане, диария, а в някои случаи и с бъбречна недостатъчност“, казва ендокринологът проф. Донал О'Шей.

По думите му някои лични треньори не само снабдяват клиентите си с препарата, но и им го инжектират.

„Пациентите нямат представа какво количество са приели или дори какво точно им е инжектирано.“

Том по-късно разбрал, че си е поставил осем пъти по-висока от препоръчителната доза.

В зависимост от това какво е поръчано, копието на ретатрутид може да пристигне под формата на вещество, което трябва да бъде смесено със стерилна бактериостатична вода. Това изисква извършването на различни изчисления за дозировката.

Д-р Нас Хатак, изследовател от Честър, участва в подбора на пациенти за едно от клиничните изпитвания на Eli Lilly във фаза III.

Според него хората, които си набавят фалшиви версии на препарата, на практика се превръщат в опитни мишки, но без никакъв медицински контрол.

„Ако хората, които го купуват онлайн, се превръщат в собствени лекари, те поемат огромен риск“, предупреждава той.

Участниците в клиничните изпитвания трябва да отговарят на строги критерии, преди да получат разрешение да започнат да приемат истинския препарат или плацебо.

„Изискваме медицинската им документация от личния лекар, уверяваме се, че са психически добре. Правим оценки за самоубийствени мисли, самонараняване и психично здраве – всичко това се извършва от лекари.

След това преглеждаме кръвните изследвания и всичко останало и преценяваме дали пациентът е подходящ.“

Том решил да проучи по-подробно дозировката и въпреки неприятните странични ефекти, които вече бил изпитал, решил отново да опита фалшивата версия на ретатрутид.

След девет месеца, през които го приемал на цикли, той казва, че желанието му за захар и нездравословна храна е изчезнало.

Фармацевтката Шахид обаче предупреждава, че фактът, че фалшива версия на „рета“ действа при един човек, не означава, че ще има същия ефект при друг.

Лекарствата за отслабване, които в момента се предлагат на пазара – като семаглутид, продаван под марките Ozempic и Wegovy, и тирзепатид, продаван като Mounjaro – въздействат върху един или два хормонални рецептора.

Ако бъде одобрен, ретатрутид ще стане първото лекарство за отслабване в света, което действа едновременно върху три такива рецептора. Именно заради това препаратът получава прозвището „triple G“.

Трите хормона, които той имитира, са:

GLP-1 – забавя изпразването на стомаха, изпраща сигнали до мозъка за ситост, потиска апетита и помага за контрола на кръвната захар;

GIP – засилва отделянето на инсулин, подобрява чувствителността към него и действа заедно с GLP-1, за да помогне на организма да преработва хранителните вещества и да намали глада;

глюкагон – хормонът, който е нов за механизма на действие на ретатрутид. Той увеличава разхода на енергия в покой, така че организмът да изгаря повече калории, подпомага разграждането на мазнините в черния дроб и допринася за отслабването.

Лиса Кинг използва фалшива версия на ретатрутид от юли. В един момент, докато едновременно тренирала във фитнеса и се хранела здравословно, тя сваляла по 3 килограма седмично.

Тя смята също, че препаратът ѝ помага да контролира някои от симптомите на полендокринен метаболитен овариален синдром (PMOS). GLP-1 препаратите помагат за регулиране на кръвната захар, а някои изследвания показват, че лекарствата за отслабване могат да помогнат при част от проблемите, свързани с PMOS, който може да причини силна умора, бъбречни проблеми и високо кръвно налягане.

„Не съм сигурна дали се дължи на ретата“, казва Лиса. „Но желанието ми за сладко намаля, менструацията ми се регулира и имам много повече енергия.“

Фактът, че ретатрутид все още е в процес на изпитвания, притеснява ли я?

„Не“, отговаря тя. „Изобщо. Има много неща, които не са одобрени. Ако започна да получавам някакви негативни странични ефекти, просто ще спра да го приемам.“

Други потребители на фалшиви версии на ретатрутид съобщават за различни проблеми, сред които замъглено мислене, гадене, диария, загуба на либидо и невъзможност да изпитват щастие или радост.

Лекарите все повече се тревожат за страничните ефекти, които наблюдават при употребяващите тези фалшиви лекарства за отслабване.

Д-р Сахира Дар, общопрактикуващ лекар и председател на Британската ислямска медицинска асоциация, смята, че медицинските специалисти трябва да питат пациентите за употребата на продукти от черния пазар без осъждане, за да могат хората спокойно да кажат какво са приели.

Eli Lilly разработва ретатрутид от близо 10 години.

Сега компанията предприема действия, за да защити продукта си и да ограничи незаконните продажби по света.

Компанията води действия срещу производители на пептиди, инфлуенсъри, компаундинг аптеки, които произвеждат фалшивия медикамент, и уелнес клиники.

Eli Lilly съобщава, че е подала сигнали за повече от 14 000 уебсайта, реклами и публикации в социалните мрежи, за които твърди, че незаконно предлагат препарата.

От фармацевтичната компания заявяват, че продължават да работят с правоохранителните органи и регулаторните институции за борба с лекарствата от черния пазар.