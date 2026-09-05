Предимно слънчево ще бъде времето през следващите дни, като температурите ще останат високи за началото на септември. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна – близко до средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще достигат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-26°, а вълнението ще бъде 1-2 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който по високите части ще бъде до силен от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, а на 2000 метра – около 18°.

През следващите дни времето ще остане предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, но са възможни изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони.

В неделя все още ще бъде доста топло, с максимални температури между 30° и 35°. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили до умерен. С него ще започне проникване на по-хладен въздух.

В понеделник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Температурите ще се понижат с 4-5 градуса, с което ще усетим по-осезаемо захлаждане.