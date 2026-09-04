Тройно убийство в Исперих. Открити са телата на мъж и две момичета, вероятно негови деца. Това потвърдиха от полицията за NOVA.
Сигналът е подаден малко след 19:00 часа.
Екипи са отцепили района.
Тройно убийство в Исперих. Открити са телата на мъж и две момичета, вероятно негови деца. Това потвърдиха от полицията за NOVA.
Сигналът е подаден малко след 19:00 часа.
Екипи са отцепили района.
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Тройно убийство в Исперих. Открити са телата на мъж и две момичета, вероятно негови деца. Това потвърдиха от полицията за NOVA. Сигналът е подаде…
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