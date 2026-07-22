Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще организира и координира връщането в България на деца, които са жертви на трафик или са оставени без придружител в чужбина. Това предвиждат промени в устройствения правилник на агенцията, които бяха одобрени от правителството.

Досега в българското законодателство липсваше ясно определен орган, който да носи цялата отговорност за репатрирането на деца в риск. С новите правомощия ДАЗД ще поеме водещата роля в тези процеси, запълвайки съществуваща празнота.

Промяната цели държавата да реагира по-бързо в кризисни ситуации, да защитава по-добре интереса на децата и да им осигурява навременна психологическа и социална подкрепа.

За последните пет години агенцията е съдействала за връщането на около 20 деца в страната, като повечето от тях са били в държави от Европейския съюз.

Нуждата от ясен механизъм за реакция възниква в различни ситуации – от случаи на трефик на деца до трагични инциденти в чужбина. Такъв беше и случаят в Кипър от края на юни, при който две българчета починаха, оставени без надзор.