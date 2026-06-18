Близо 42 000 къса контрабандни цигари задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 16 юни 2026 г. около 21:00 часа на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски гражданин, пътували още втори шофьор - грузински гражданин, и 37 пътници от Турция през България за Германия.

В зоната за митнически контрол един от пътниците декларирал, че пренася 282 парфюма с лога на известни марки, а други двама пътници декларирали, че пренасят по 100 кутии цигари. Парфюмите са задържани поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, а цигарите – поради превишаване на нормите за безмитен внос от 2 кутии.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в един от резервоарите на автобуса. При последвалия физически контрол е установено, че резервоарът е празен и пригоден за тайник. В него са открити 41 760 къса (2088 кутии) цигари без български акцизен бандерол. Според дадените обяснения цигарите са собственост на втория шофьор.

Контрабандните цигари са задържани.

На грузинския гражданин е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за митниците за пренасяне на акцизни стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.