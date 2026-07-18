Голям пожар избухна край несебърското село Кошарица този следобед. Около 15:13 ч. е получено съобщение за горящи треви в района след магазин "Лидъл" в посока с. Кошарица. В резултат на силния вятър фронтът на пожара се разрастнал и приближил къщи и вили. Районът бил силно задимен, което наложило евакуацията на живущите от крайните къщи. Изведени са около 50 човека. На място гасителни действия осъществили седем противопожарни автомобила / Несебър, Поморие и Бургас/ и една водоноска на община Несебър, които неутрализирали огнените пламъци . В помощ на служителите от Районно управление - Несебър. От Бургас са насочени три екипа на "Специализираните полицейски сили". Към момента при извършения оглед е констатирано, че са изгорели между 50 и 70 дка. сухи треви. Причините за инцидента са в процес на изясняване. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Несебър.