Войната в Украйна превърна Черно море в сцена на безпрецедентна тактическа и стратегическа промяна. За първи път държава без пълноценен конвенционален военноморски флот успя сериозно да разклати и частично да неутрализира доминиращата руска флотилия в региона.

Това показват изводите от мащабен военно-стратегически анализ на БГНЕС, изготвен въз основа на верифицирани данни на британското разузнаване, независими OSINT платформи като Oryx и специализирани изследвания в областта на отбраната.

Една трета от руския флот е извън строя

Според потвърдените данни към средата на 2026 г. около една трета от първоначалния състав на руския Черноморски флот е потопена или изведена от строя без възможност за възстановяване.

Сред десетките засегнати плавателни съдове са и стратегически активи, чиято загуба чувствително ограничи възможностите на Москва да демонстрира и използва военна сила в региона.

Най-знаковият удар остава потопяването на флагмана - ракетния крайцер "Москва" - през април 2022 г. Загубата му лиши руската флотилия от ключов елемент на противовъздушната ѝ отбрана.

Сериозен удар бе нанесен и през септември 2023 г., когато подводницата "Ростов на Дон" от клас "Кило" беше унищожена в сух док в Севастопол. Това е първата загуба на руска подводница от Втората световна война насам.

Руският амфибиен капацитет също на практика е парализиран след унищожаването на големи десантни кораби като "Саратов", "Минск", "Новочеркаск" и "Цезар Куников". Сред загубените или изведени от строя съдове са и модерни патрулни единици като "Сергей Котов" и "Ивановец".

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Асиметричната война промени правилата

Военноморският успех на Киев се основава на новаторска асиметрична доктрина, изградена върху три основни компонента.

Първият е масовото използване на морски безекипажни катери като Magura V5 и Sea Baby, които позволяват нанасянето на удари без необходимост от традиционен военноморски флот.

Те са комбинирани с прецизни атаки със западни крилати ракети по укрепени инфраструктурни обекти в Севастопол и Керч. Третият ключов елемент е достъпът до разузнавателна информация в реално време, осигурявана от западни стратегически безпилотни апарати RQ-4 Global Hawk, които действат в международното въздушно пространство.

Под този постоянен натиск руското командване беше принудено да изтегли част от най-ценните си военноморски активи от Крим към смятаното за по-сигурно пристанище Новоросийск.

Отстъплението позволи на Украйна да деблокира част от пристанищата си и да изгради действащ едностранен "зърнен коридор", преминаващ през териториалните води на Румъния и България.

Черноморските държави в НАТО промениха доктрините си

Трите черноморски държави членки на НАТО - Турция, Румъния и България - адаптираха националните си доктрини към новата среда за сигурност, търсейки баланс между собствените си интереси и ангажиментите към Алианса.

Най-видимият резултат от това сътрудничество е създаването на Съвместната противоминна военноморска група MCM Black Sea. Инициативата на Анкара, Букурещ и София има за цел да гарантира безопасността на корабоплаването чрез откриване и обезвреждане на дрейфащи морски мини.

Турция - пазителят на проливите

Анкара запази специфичната си роля в региона чрез стриктното прилагане на Конвенцията от Монтрьо от 1936 г.

Затварянето на Босфора и Дарданелите за военни кораби възпрепятства опитите на Русия да подсили Черноморския си флот. В същото време мярката ограничи и достъпа до Черно море на военни кораби от други държави членки на НАТО.

Турция продължи да доставя стратегическо въоръжение на Киев, но запази дистанция от западните санкционни режими срещу Москва.

Румъния - най-проактивната държава на Източния фланг

Букурещ зае най-активната позиция сред черноморските държави на Източния фланг, разглеждайки войната като непосредствена заплаха за националната си сигурност.

Опасенията се засилиха след инцидентите с паднали руски дронове в близост до румънската територия по поречието на Дунав.

Пристанище Констанца се превърна в жизненоважен маршрут за украинския износ. Паралелно с това Румъния инвестира милиарди в разширяването на авиобазата "Михаил Когълничану", която постепенно се превръща в една от най-големите бази на НАТО в Европа.

България - военна помощ и енергийна диверсификация

След период на вътрешнополитическа консолидация София се интегрира категорично в общия евроатлантически отговор на войната.

България изигра важна роля чрез предоставянето на мащабна военно-техническа помощ на Киев, включително боеприпаси от съветски калибър и бронирана техника.

Успоредно с това страната засили контрола в своята изключителна икономическа зона в Черно море.

Сред най-значимите стратегически промени е и постигнатата енергийна диверсификация чрез прекъсване на дългогодишната зависимост от руски природен газ и ядрено гориво.