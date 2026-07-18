Затруднено е движението на автомобили по пътя Варна-София, в участъка между предприятието "Аркус" и разклона за великотърновското село Добри дял, заради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 14:00 часа между два леки автомобила. По първоначална информация за преглед във великотърновската болница са откарани три деца, пътничка и водачът на единия автомобил.

Движението в участъка се регулира от екипи на полицията. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

Започнато е досъдебно производство.