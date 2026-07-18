Пожар е избухнал в района на Баритна мина в Стара Загора, съобщиха от Областната администрация, цитирани от БТА.

Огънят е обхванал голяма площ, като горят изоставени лозови масиви и стърнища. На място са изпратени шест екипа на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН), които работят по овладяването на пламъците.

Това е пореден сериозен пожар в областта от началото на месеца. По-рано голям огън избухна и в Регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница.