Километрично задръстване се образува на главния път Созопол – Приморско. По информация на пътуващи причината е лека катастрофа, съобщава БНТ.

В района след разклона за Равадиново и преди входа на Приморско се е образувало километрично задръстване, като тапата е около 7 километра. Стотици пътуващи към морето остават блокирани в автомобилите си, тъй като няма обходен път.

В посока от Приморско към Созопол също се е образувало задръстване, тъй като някои от автомобилите, пътуващи към Приморско, правят обратен завой заради километричната колона