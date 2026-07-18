Пожарйт кпай Слънчев бряг обхвана между 50 и 70 декара сухи треви и наложи евакуацията на около 50 души от близките къщи и вили.

Сигналът за огъня е подаден на 18 юли около 15:13 ч. Пламъците са избухнали в района след магазин "Лидл" в посока село Кошарица.

Силният вятър помогнал на огъня

Заради силния вятър фронтът на пожара бързо се е разширил и е достигнал в близост до жилищни сгради. Районът е бил силно задимен, което е наложило извеждането на хората от крайните къщи.

Евакуирани са около 50 жители.

Седем екипа се включили в гасенето

В овладяването на пожара са участвали седем противопожарни автомобила от Несебър, Поморие и Бургас, както и водоноска на Община Несебър.

В помощ на служителите от Районното управление в Несебър от Бургас са изпратени и три екипа на Специализираните полицейски сили.

Огънят е бил локализиран и потушен.

Причините се изясняват

При извършения оглед е установено, че са изгорели между 50 и 70 декара сухи треви.

Причините за възникването на пожара се изясняват. Работата по случая продължава, пише БГНЕС.