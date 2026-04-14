16 души, сред които и много деца, са ранени при стрелба в училище в Югоизточна Турция, съобщават местни медии.

По данни на властите нападателят е бивш ученик в учебното заведение, където е учил до девети клас, след което е продължил образованието си на друго място. Той е използвал ловна пушка при атаката. В опит да се спасят, част от учениците са скачали през прозорците.

След инцидента извършителят се е укрил и е отказал да се предаде, което е довело до изпращането на специални полицейски части.

Губернаторът на провинция Шанлъурфа Хасан Силдак съобщи, че младежът, роден през 2007 г., се е самоубил, след като е бил обграден от полицията. Училището е било евакуирано. Властите са започнали разследване на случая.

Кадри показват линейки, разположени пред училището в района Сиверек, докато учениците напускат сградата в паника.