Районната прокуратура в Бургас повдигна обвинения срещу още двама брокери на гласове. Те са задържани при специализирана полицейска операция в Карнобат, извършена от служители на местното полицейско управление и Областната дирекция на МВР - Бургас. Това обяви председателят на Районната прокуратура Мария Маркова на брифинг днес. Магистратите вече са наложили постоянна мярка за неотклонение „домашен арест“ на обвиняемите, като от прокуратурата уточниха, че предстоят още множество процесуално-следствени действия, като до момента са установени шест души, които са били "агитирани" с пари в брой.

50 евро е офертата, която предлагали търговците на гласове, за да гласуват избирателите за определена партия, заяви директорът на ОДМВР - Бургас ст. комисар Николай Ненков. Коя от политическите формации са обслужвали търговците на гласове, полицейският шеф не уточни. Той обаче подчерта, че Бургас е сред водещите в страната по брой задържани за престъпления срещу изборните права на гражданите. На конкретен въпрос - за колко от партиите има данни за търговия с гласове - комисар Ненков отговори така: „Ами, бих казал, че за тези партии, които са включени в предизборната кампания“, като отказа да конкретизира дали става дума за всички.

От 19 март, когато бе обявено началото на предизборната кампания, в Областната дирекция на МВР - Бургас са получени 261 сигнала, по които са образувани 218 преписки и 43 досъдебни производства. Задържани са 55 души, като са иззети 105 000 евро, за които има данни, че са предназначени за купуване на гласове.

Тази година, стана ясно по време на брифинга, липсва разнообразие в офертите за търговия с гласове, като се залага основно на кеш.

От 1 до 6 години затвор и глоба до 10 000 евро предвижда законът за престъпления срещу изборните права на гражданите.

По време на вота в Бургас ще бъдат ангажирани над 1200 служители на МВР, сред тях жандармерията, граничните власти и пожарната.