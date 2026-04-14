Мъж запали жена си и после се самоуби в силистренско село, съобщиха от ОДМВР - Силистра. Сигналът е получен на 12 април в 17:30 часа на тел.112.

Според първоначалните данни 43-годишен причинил изгаряния по лицето и тялото на 48-годишна жена, с която живеел на семейни начала в общежитие в село Ситово, след което се е самоубил.

При извършения оглед от дежурна оперативна група тялото на извършителя е открито на балкона на жилището, като по него не са установени следи от насилие.

С тежки изгаряния и опасност за живота пострадалата жена първоначално е транспортирана в МБАЛ-Силистра, а по късно в УМБАЛ „Медика"-Русе.

Работата по изясняване на случая продължава под надзора на прокуратурата.