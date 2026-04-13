Петима души са задържани след разкрита нова схема за купуване на гласове, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

Плащането е ставало онлайн през популярна платформа за онлайн разплащане.





По време на разпита задържаните разкриват, че трябвало да открият на всеки желаещ сметка в онлайн платформата, като там се заплаща сумата от 50 евро за глас.

Сигналът по случая е получен на телефон 112. В него свидетел разказал, че няколко лица събират лични карти на хора и им дават пари, за да гласуват за конкретна партия на изборите.





"Колегите реагират бързо. Намират 7 души и два автомобила, които правят цялата организация", разказа Кандев.

Открити са 2050 евро в банкноти по 10 и 25 евро. Намерени са и 25 мобилни телефона, както и множество предплатени СИМ карти.