Двама мъже с раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са арестувани в Пловдив. В сряда, след получен оперативен сигнал в Пловдив, че двама души теглят големи суми от банков клон с цел влияние върху предстоящите избори, полицията е реагирала със своевременна акция. За операцията съобщи в социалните мрежи главният секретар на МВР Георги Кандев.

Мъжете са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига. Парите са били теглени в брой и прибрани в раници. И двамата са с множество криминални прояви и осъждания, включително за пране на пари, придобити по престъпен начин. При извършения обиск са открити общо 88 720 евро.

"Това не е изолиран случай. Има данни, че тези лица са свързани с мащабна престъпна схема, в която има информация за участието на голяма мрежа от хора. И двамата мъже са задържани. Действията на купувачите на гласове стават все по-мащабни и все по-цинични, но МВР няма да позволи вотът на българските граждани да бъде подменен. Държавата няма да отстъпи пред купувачите на гласове!", категоричен бе Кандев.