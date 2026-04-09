40-годишна жена и 5-годишно дете са в болница след тежката катастрофа в Прохода на Републиката, съобщиха от полицията.

Припомняме, че инцидентът е станал на 8 април в района на село Мишеморков хан. 45-годишен шофьор е загинал.

Той е управлявал кола и се е ударил челно в насрещно движещ се автомобил, управляван от 25-годишен мъж.

Пострадали са возещата се на предната седалка в същия автомобил жена и детето.

Другият водач е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.