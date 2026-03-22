Починала е и жената от тежката катастрофа на международния път Е-79 между Враца и Монтана, съобщава BulNews.

Припомняме, че този следобед в местността "Балковица" се удариха лек автомобил БМВ с врачанска регистрация и софийски ТИР. Мъж загина в сблъсък с ТИР край Враца, двигателят на колата изхвърчал на 50 метра

Във врачанската болница бе транспортирана жената, която се е возила на предната седалка, до шофьора. Още на място спешните медици установяват, че тя е с множество травми.

При пристигането на линейката в болницата, тя изпаднала в кома и въпреки опитите на лекарите да я спасят, тя умира от политравмите, несъвместими с живота.

На този етап е ясно, че е около 30-годишна, но все още няма информация за нейната самоличност.

Загиналият на място в катастрофата мъж е 49-годишният Емил Георгиев от Монтана.