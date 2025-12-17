Нов вид кибератаки и финансови измами с продажба на автомобили набират сериозна популярност в интернет, като през последните седмици има значителен брой пострадали български граждани. За това предупреди на брифинг Асен Кунчев, началник на отдел „Кибератаки и финансови измами в интернет“ в дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП.

Измамата се реализира чрез публикуване на обяви за продажба на автомобили в големи международни и легитимни онлайн платформи за покупко-продажба на моторни превозни средства. Офертите изглеждат напълно достоверни – автомобилите са представени със снимки и подробна информация, а цените им са значително под пазарните. При поискване на допълнителна информация измамниците предоставят и копия на лични документи на предполагаемите продавачи.

Целта на организираната международна престъпна група е първоначално да заблуди потенциалните купувачи, а след това да изведе комуникацията извън платформата към приложения като Viber, WhatsApp и други. Там жертвите биват убеждавани, че интересът към автомобила е огромен и че трябва да преведат авансово средства възможно най-бързо, за да „запазят“ сделката.

Преведените суми постъпват в предварително подготвени банкови сметки на т.нар. финансови мулета, които са под контрола на престъпната група.

По данни на ГДБОП само за последния месец са регистрирани десетки подобни случаи. Сигнали има и в други структури на МВР, както и в европейски служби и в българското посолство в Берлин.