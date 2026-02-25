На 28.02.2026 г. /събота/, поради провеждане на Парад на маскарадните игри в кв. "Долно Езерово", за периода от 10:00 до 15:30 ч., маршрутът на линия № 7 ще бъде променен.

Автобусите ще пътуват двупосочно както следва: … ул. ” Захари Зограф” – ул. “Черна гора” – ул. “Пиргос” – ул. “Младост” – ул. “Георги Дълбошки” – ул. “Алабин” – ул. “Лом” /ЖП гара/, като на връщане – в посока Бургас, ще спират огледално на съществуващите от другата страна спирки /"Алабин", "Химик", "Стадиона" и "Георги Дълбошки"/.

До приключване на мероприятието спирки "Кметството" /двупосочно/, "Найден Геров" и "Захари Зограф" няма да бъдат обслужвани.

Предвидено е дефиле, което ще започне от ЖП гара „Долно Езерово“ и ще завърши в центъра на квартала в парк „Рождество Богородично“.

За целта ще се въведе временна организация на движението като ще се затвори за движение на превозни средства посочения участък от ул. „Захари Зограф“.

Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство и препоръчва през това време водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути.

