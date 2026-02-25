Димитър Бербатов официално стана съветник на служебния министър-председател Андрей Гюров.

На 17 февруари се появи информация, че Бербатов – емблематично име в българския и световния футбол, вероятно ще стане част от екипа на Гюров. Припомняме, че Гюров обяви състава на своя кабинет на 18 февруари. Доц. Димитър Илиев е служебен министър на спорта в кабинета на Андрей Гюров. На 19 февруари президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.