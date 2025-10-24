Четирима души са пострадали при пожари в страната за последното денонощие, информират от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Става дума за мъже на възраст 51 години от Оряхово и на 42 г. от Бургас. При пожар в къща в София е пострадал и 26-годишен мъж.

Във Варна възрастна жена на 74 години също е пострадала при пожар в къща.

На общо 93 сигнала са се отзовали служителите на ГДПБЗН.

С материални щети са възникнали 22 пожара, от които 12 са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 39 пожара.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции. От тях две са били при катастрофи, а 28 при оказване на техническа помощ.

Лъжливите повиквания за изминалото денонощие са две.