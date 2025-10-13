За трети път толкова голям товар от нелегалното растение залавят на българотурската граница от август насам.

Турските митнически власти на ГКПП Лесово/Хамзабейли на българо-турската граница са заловили 105,2 килограма марихуана, скрита в ремаркето на тежкотоварен камион, предаде ТРТ Хабер.

Според официалното изявление на турското министерство на икономиката, камионът е бил спрян за допълнителна проверка със специално обучено куче, при която в ремаркето му са открити 97 пакета с марихуана, скрити сред различни стоки.

След изземането на нелегалния товар на граничния пункт, властите са задържали водача на превозното средство и са извършили допълнителна операция, в рамките на която са задържани още три лица, за които се смята, че е трябвало да получат наркотиците, става ясно още от изявлението. При задържането на заподозрените е иззета и сума от около 35 000 евро.

През август бяха заловени 246 килограма марихуана в камион и в тир на ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле, а пак там само преди седмица в тир откриха 113 килограма канабис.