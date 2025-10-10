Прокуратура привлече към наказателна отговорност 22-годишен мъж, подпомогнал чужденци да преминат в страната и си послужил с регистрационен номер на автомобил с прекратена регистрация в София, съобщиха от обвинението.

На 8 октомври в тунел „Люлин“, обвиняемияте е превозвал 16 чужденци с товарен автомобил по начин, опасен за живота на лицата, тъй като са превозвани в товарния отсек на буса.

Той си е послужил с табела с регистрационен номер, издадена за друго моторно превозно средство, което е автомобил с прекратена регистрация.

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.