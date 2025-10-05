"Към момента отсечката към Аладжа манастир е затворена. В рамките на производството ще се назначат експертизи, включително и дали има употреба на алкохол и наркотици. Полевият тест за алкохол на пилота е отрицателен, а полевият тест за наркотици е положителен за амфетамин", съобщи гл. инспектор Камбуров, началник на сектор Пътна полиция във Варна, предаде БГНЕС.

Пилотът е дал кръвна проба, която ще се изследва във ВМА. На този етап младият мъж е задържан за 24 часа, заяви още Камбуров.

ОДМВР имаше ангажимент само да преустанови движението на МПС с цел ненавлизане към трасето на състезанието. Всички ангажименти относно охраната на събитието си бяха на организатора на спортното мероприятие, каза комисар Димитър Луков, началник отдел охранителна полиция на ОД МВР Варна.

Дадена е проба за кръв и наркотици от пилота, който е шофирал автомобила, помел публиката на състезанието.

Има черен път откъм гората и ангажиментът на полицията беше да охраняваме този път и да не допускаме граждански автомобили, добави Луков, цитиран от БГНЕС.