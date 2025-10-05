Две деца бяха убити, а още две са в критично състояние след стрелба в предградието на Хюстън, Енгълтън, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти в щата Тексас.

Шерифската служба на окръг Бразория написа в публикация във „Фейсбук“, че полицаи са се отзовали на сигнали за стрелба вчера и са открили две застреляни деца - на 13 и на 4 години. Две други деца, на 8 и на 9 години, са били транспортирани с медицински хеликоптер до болница и са в критично състояние.

Всички лица, за които се смята, че са замесени в стрелбата, са задържани, съобщи шерифската служба.

„Към момента няма заплаха за общността“, се посочва в публикацията във „Фейсбук“. Властите не предоставиха други подробности за това къде е станала стрелбата или за обстоятелствата, довели до нея.

„Въпреки че подробностите все още се изясняват, загубата на две деца по такъв начин е трагедия“, написа шерифската служба в публикацията си. „В мислите си сме със семейството и всички засегнати, докато продължаваме да установяваме повече информация за тази сърцераздирателна ситуация“, се добавя в нея.

Енгълтън е град с население от около 19 500 жители и е административен център на окръг Бразория. Намира се на около 72 километра южно от Хюстън. /БТА