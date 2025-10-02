Задържани са 24-годишна жена и 12-годишно момиче от Сливен за кражба на захранващ кабел от храм "Света Богородица" в Бургас, съобщиха от полицията.

Двете са откраднали кабел, монтиран на външната стена на храма. Проникнали са през тъмната част на денонощието в двора му чрез прескачане на метална решетъчна ограда. Жената и момичето са направили пълни самопризнания.

В хода на разследването е установено, че от фасадата на същия храм е откраднато и външното тяло на климатик.

За това деяние е задържан 16-годишен младеж от Сливен, който също е направил самопризнания.